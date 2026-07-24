США заберут у Испании треть призовых за титул ЧМ-2026

Налоговая служба США (IRS) обязала Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) отдать 30% от призовых за победу на чемпионате мира-2026.
Речь идeт о сумме, превышающей 1,1 миллиарда рублей. ФИФА, как правило, заранее согласовывает с организаторами турнира освобождение национальных федераций от налоговых претензий, однако в данном случае механизм не сработал.
Американское законодательство квалифицировало игроков сборной Испании не как единую команду, а как группу частных лиц, что и привело к финансовым требованиям со стороны IRS.
- Чемпионат мира-2026 прошeл в США, Канаде и Мексике.
- Испанцы в финале на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде обыграли сборную Аргентины (1:0).
- Это второй взятый Испанией чемпионат мира. Первый был в 2010 году.
Источник: Fox News