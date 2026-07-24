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США заберут у Испании треть призовых за титул ЧМ-2026

Сегодня, 18:58
7

Налоговая служба США (IRS) обязала Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) отдать 30% от призовых за победу на чемпионате мира-2026.

Речь идeт о сумме, превышающей 1,1 миллиарда рублей. ФИФА, как правило, заранее согласовывает с организаторами турнира освобождение национальных федераций от налоговых претензий, однако в данном случае механизм не сработал.

Американское законодательство квалифицировало игроков сборной Испании не как единую команду, а как группу частных лиц, что и привело к финансовым требованиям со стороны IRS.

  • Чемпионат мира-2026 прошeл в США, Канаде и Мексике.
  • Испанцы в финале на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде обыграли сборную Аргентины (1:0).
  • Это второй взятый Испанией чемпионат мира. Первый был в 2010 году.

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Источник: Fox News
Чемпионат мира Испания. Примера Испания
Комментарии (7)
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...уефан
1784909727
...Дональд-Мститель! Опуститься до такой низости! Нет слов...
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рылы
1784909857
лютый позор.
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Niklas80
1784909859
Гребанный стыд.
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Айболид
1784909975
Пабратски. Отдушибрат.
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сапёр 75
1784910567
Делится надо , по трамповски )
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Mirak92
1784910923
На своем веку, даже наши внуки ЧМ в США не увидят. Лучше бы Мексики полностью отдали. Они дважды отличный мундиаль провели на отлично!
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R_a_i_n
1784911870
Позорная и жадная пиндосия😅
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