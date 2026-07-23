Аршавин поставил оценку ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

– Чемпионат мира удался?

– Да.

– Сколько ставим ему по 10-балльной шкале?

– Ну, 9, думаю.

– А в России сколько тогда было?

– 10. Но я не был в России на чемпионате мира.

– А в Катаре?

– Я и в Катаре не был. Ну, по организации и всему чемпионат мира в России если не лучший, один из самых лучших за всю историю.