Аршавин поставил оценку ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.
– Чемпионат мира удался?
– Да.
– Сколько ставим ему по 10-балльной шкале?
– Ну, 9, думаю.
– А в России сколько тогда было?
– 10. Но я не был в России на чемпионате мира.
– А в Катаре?
– Я и в Катаре не был. Ну, по организации и всему чемпионат мира в России если не лучший, один из самых лучших за всю историю.
- На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играли 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлился до 19 июля. Финал состоялся в Нью-Джерси на «Метлайф» – Испания победила Аргентину (1:0).
- Всего было сыграно 104 матча. Это рекорд.
Источник: «Чемпионат»