Трамп: «Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории»

Президент США Дональд Трамп оценил прошедший чемпионат мира-2026.

«У нас даже не было протестов, не только преступлений. У этого есть причина – отчасти она заключается в том, что люди хотели объединиться. Эта страна на четыре недели объединилась. Это невероятно.

Я не хотел говорить перед финалом, как хорошо все проходит, потому что никогда не знаешь [что может случиться дальше]. Но мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории, его выручка была в пять раз выше, чем у любого другого чемпионата мира. Я с нетерпением жду повторения, но я думаю, что у нас не получится провести следующий розыгрыш», – сказал Трамп.