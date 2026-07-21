Трамп: «Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории»

Президент США Дональд Трамп оценил прошедший чемпионат мира-2026.
«У нас даже не было протестов, не только преступлений. У этого есть причина – отчасти она заключается в том, что люди хотели объединиться. Эта страна на четыре недели объединилась. Это невероятно.
Я не хотел говорить перед финалом, как хорошо все проходит, потому что никогда не знаешь [что может случиться дальше]. Но мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории, его выручка была в пять раз выше, чем у любого другого чемпионата мира. Я с нетерпением жду повторения, но я думаю, что у нас не получится провести следующий розыгрыш», – сказал Трамп.
- ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.
- Трамп присутствовал на подиуме во время награждения и отказался уходить.
Источник: Fox News