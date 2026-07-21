Клуб РПЛ сменил логотип

«Родина» показала новый логотип перед стартом сезона-2026/27.

«Родина» эволюционирует, принимая новые формы. Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперeд. Новый логотип – визуальное выражение этого движения. В нeм собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: «Путь к вершине зависит от тебя».

Щит. Формообразующий элемент нового логотипа и продолжение визуальной истории клуба. Эволюционировавший символ получил более острый и динамичный характер. Контрастные пропорции усиливают ощущение движения и напряжения, превращая привычную форму в более точную и современную.

Звезда. Символ ясности и ориентир для тех, кто только начинает свой путь. Следуя за ней, ты понимаешь, куда двигаться и к чему стремиться.

Флаг. Знамя «Родины» – это символ ответственности, которая ложится на каждого представителя профессионального клуба. Куда ты понесeшь это знамя – туда и будет направлено движение тех, кто идeт следом.

Клуб начинается не с эмблемы, не с формы и не с чужих решений. Он начинается с тебя. С того, насколько высокую планку ты ставишь себе. С того, готов ли ты отвечать за свой выбор и за направление, в котором движешься», – говорится в сообщении на сайте клуба.