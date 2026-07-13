Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева

В «Родине» отказались от логотипа, который для клуба разработала студия Артемия Лебедева.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева.

Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», – сообщили в пресс-службе «Родины».

Ранее студия опубликовала проект, где показали идею для логотоипа клуба в виде запятой. Сообщалось, что на разработку айдентики для «Родины» потратили 115 дней.