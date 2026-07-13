Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева

Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева

Сегодня, 12:18
8

В «Родине» отказались от логотипа, который для клуба разработала студия Артемия Лебедева.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева.

Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», – сообщили в пресс-службе «Родины».

Ранее студия опубликовала проект, где показали идею для логотоипа клуба в виде запятой. Сообщалось, что на разработку айдентики для «Родины» потратили 115 дней.

Еще по теме:
Реакция Лебедева на отказ клуба РПЛ от логотипа его студии 2
Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой 10
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня 2
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина Родина-2 Родина-М Родина Медиа
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1783937223
115 дней коту под жопу.🤣🤣🤣
Ответить
Император 1
1783937757
Ну и хорошо.
Ответить
kvm
1783937889
потому что Тёма звёздочек сверху не нарисовал как просили...
Ответить
Avitaminoz
1783938413
Такими работами школьники и студенты на бургер зарабатывают. Делают за 15 минут, пока ждут доставку.
Ответить
рылы
1783938629
зря отказались. сейчас не 19 век, минималистичный логотип лучше. ювентус вообще не парился, когда менял. как и зенит, который выбросил все эти кружочки, кораблики, надписи. даже, прости господи, у спартага в эмблеме нет ничего лишнего, в отличие от лошадятника. у родины сейчас голубь какой-то, волны, ветер, солнце, щит в кружочке, надписи. зачем и нафига - непонятно. наполи вообще букву N в круг поместил - и довольны. в отличие от атлетико, где медведь пытается своровать яблоки с соседского дуба 😄 по крайней мере, это так выглядит.
Ответить
Пригожин Женя
1783938657
Да уж.. И это гениальный дизайнер России? Сейчас в нейронку закинешь она сделает лучше!
Ответить
rash1959
1783945369
дни то ладно, нихера не стоят, а бабла сколько?
Ответить
IVANRUS777
1783961103
Так Лебедев представляет Родину? В виде запятой или что он там накалякал. Ну гений!
Ответить
Главные новости
ФотоРФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона РПЛ
20:28
1
Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб
19:59
1
Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания
19:36
Первая лига. «Урал» проиграл дома в 1-м матче под руководством Юрана (0:1)
19:17
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
19:10
6
Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026
18:47
3
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
18:15
1
Фото«Манчестер Юнайтед» купил Андрея
17:38
6
Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
16:56
6
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
16:39
6
Все новости
Все новости
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
20:15
Реакция Овечкина на возвращение Шварца в «Динамо»
18:56
Саусь сравнил Карседо и Талалаева
18:15
1
Трансферная работа «Зенита» зависит от «Краснодара»
17:50
1
Семак намекнул, что «Зениту» нужен еще один нападающий
17:11
3
Орлов прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
16:56
6
Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин
16:39
6
«Факел» изменил концепцию
16:29
3
Пименов нашел новую работу в РПЛ
16:05
4
Детали трансфера Парады в «Спартак»
15:46
6
ФотоЭкс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии
15:35
4
«Зенит» в новом сезоне будет играть в более атакующий футбол
15:18
16
Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»
14:53
ФотоФорвард «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
14:00
1
Сутормин нашел новый клуб в РПЛ
13:22
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13:09
9
Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину
12:58
6
Фото«Динамо Мх» подписало скандально известного игрока
12:46
ФотоКлуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
12:18
8
Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»
11:51
13
ФотоСтудия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
11:39
14
Орлов назвал слабое место «Зенита»
11:28
9
Парада приехал на медосмотр перед трансфером в «Спартак»
11:07
6
Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна
10:58
1
Круговой высказался о тренировках ЦСКА при Игдисамове
10:15
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
09:28
3
Названы причины, из-за которых Данило не перейдет в «Зенит»
09:10
6
Ледяхов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул
08:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+