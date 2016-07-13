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Команды
Родина Медиа
Родина Медиа
Москва
Сайт:
http://vk.com/fcrodinamedia
Тренер:
Андрей Каряка
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Фото
Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
Фото
Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Каряка предостерег «Крылья Советов» от неверного шага по Адиеву
29 марта
1
Гаджиев объяснил, почему Каряка не будет работать в махачкалинском «Динамо»
2025.12.30 14:38
Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги
2025.12.23 15:00
3
Фото
Клуб Басты возглавил бывший футболист сборной России
2025.05.09 16:42
3
Медиаклуб Басты рассматривает приглашение экс-полузащитника сборной России
2025.04.28 21:30
Закрылся медиаклуб Дмитрия Тарасова
2025.03.11 11:56
2
Видео
Экс-жена Тарасова Бузова выложила новые откровенные кадры в купальнике
2025.03.06 12:39
4
Фото
Экс-жена Тарасова Бузова выложила эротичные фото в темном купальнике
2025.03.03 00:34
13
37-летний Тарасов хочет вернуться в РПЛ
2025.01.31 14:43
Промес попал в заявку российского медиаклуба
2025.01.30 16:42
7
Фото
Экс-жена Тарасова Бузова выложила откровенные фото в купальнике
2025.01.26 10:37
16
Тарасов вспомнил, каким Хвича был в «Локомотиве»
2025.01.19 17:05
1
Тарасов: «Хвича играл в «Локо» в колхозный футбол»
2025.01.19 10:44
3
Фото
Кокорин может сыграть за медийную команду Тарасова
2024.08.26 14:41
3
Тарасов назвал свой месячный доход
2024.08.20 01:07
1
Тарасов раскрыл, сколько денег тратит на жену
2024.08.19 22:10
Тарасов рассказал о самой нелепой покупке за 10 миллионов рублей
2024.08.19 17:17
3
Экс-голкипер сборной России получил предложение из Медиалиги
2024.08.12 22:58
Экс-нападающий «Динамо» и «Зенита» перебрался в медиаклуб
2024.08.07 12:56
Тарасов может взять приемного ребенка
2024.08.06 23:11
1
Представитель Дзюбы отреагировал на новость о переходе форварда в «Родину Медиа»
2024.06.01 14:58
6
Дзюбу заявили в Медиалиге: известна дата возможного дебюта
2024.06.01 11:58
5
Клуб Медиалиги сделал предложение Дзюбе: «Миллион рублей в месяц и «Москвич»
2024.05.30 21:21
9
Фото
Медиаклуб Тарасова объявил о подписании чемпиона РПЛ в составе «Спартака»
2024.03.28 11:46
5
Определились финалисты первого в истории Суперкубка Медиалиги
2024.02.05 23:45
Кушанашвили записал видеообращение после информации о его госпитализации
2023.11.13 09:38
4
Тарасов рассказал, как Бузова встречала его в аэропорту в костюме пингвина
2023.10.14 16:53
5
Тарасов проиграл 200 миллионов рублей
2023.08.14 19:29
9
1
2
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