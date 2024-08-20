Тарасов назвал свой месячный доход

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в шоу на ютуб-канале «proПУСК» раскрыл, сколько денег зарабатывает в месяц.

По словам бывшего футболиста, его ежемесячный доход составляет около 2 миллионов рублей.

При этом его расходы оцениваются в 2,2 миллиона рублей каждый месяц. К такому выводу пришли на основе его ответов на вопросы ведущего.