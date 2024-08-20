Тарасов назвал свой месячный доход

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в шоу на ютуб-канале «proПУСК» раскрыл, сколько денег зарабатывает в месяц.
По словам бывшего футболиста, его ежемесячный доход составляет около 2 миллионов рублей.
При этом его расходы оцениваются в 2,2 миллиона рублей каждый месяц. К такому выводу пришли на основе его ответов на вопросы ведущего.
- Футболист закончил карьеру в 2021 году.
- Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
- За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.
Источник: ютуб-канал «proПУСК»