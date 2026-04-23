Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов порассуждал о доходах в отечественном футболе.

«Я первый профессиональный игрок, попавший в медиафутбол. Зарплаты были очень маленькие – и это было очень классно. Потом начали раздувать их.

Мы с Сашей Текилой много раз говорили, что это может в моменте убить медиафутбол. Начнется конкуренция денег, и получится полная каша.

Надо было делать потолок зарплат и делать так, чтобы не уходило в профессиональную историю, медийная составляющая должна оставаться.

По поводу мотивации – думаю, любой профессиональный спортсмен имеет характер. Я, когда занимаюсь любым делом, не могу включаться только на 90%, я максимально отдаюсь.

Была товарищеская игра за «Банку». У меня адреналин, я хочу выиграть, порох есть. Когда я пойму, что у меня все это потухло, не буду заходить в такие вещи. Деньги играют меньшую роль, чем внутреннее желание, но они тоже, безусловно, важны.

Например, Юрий Семин всегда говорил, что деньги очень важны и футболисты должны получать хорошо за свою работу, чтобы кормить семьи и так далее.

Финансовая составляющая очень важна, но мы должны понимать, где мы находимся. 200 тысяч рублей – это небольшая сумма, но в LEON-Второй лиге такие же зарплаты, даже меньше есть.

Медиафутбол – это трамплин для игроков, которые получили травмы или их забыли, нужно себя показать. Мне звонил Роман Тугарев [экс-игрок «Ростова» и «Локомотива»], он просит помощи в Медиалиге, потому что никого не знает. В основном те, кто сюда приходит, дальше не продвигаются», – сказал Тарасов.