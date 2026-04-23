  • Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»

Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»

Вчера, 20:08
28

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов порассуждал о доходах в отечественном футболе.

«Я первый профессиональный игрок, попавший в медиафутбол. Зарплаты были очень маленькие – и это было очень классно. Потом начали раздувать их.

Мы с Сашей Текилой много раз говорили, что это может в моменте убить медиафутбол. Начнется конкуренция денег, и получится полная каша.

Надо было делать потолок зарплат и делать так, чтобы не уходило в профессиональную историю, медийная составляющая должна оставаться.

По поводу мотивации – думаю, любой профессиональный спортсмен имеет характер. Я, когда занимаюсь любым делом, не могу включаться только на 90%, я максимально отдаюсь.

Была товарищеская игра за «Банку». У меня адреналин, я хочу выиграть, порох есть. Когда я пойму, что у меня все это потухло, не буду заходить в такие вещи. Деньги играют меньшую роль, чем внутреннее желание, но они тоже, безусловно, важны.

Например, Юрий Семин всегда говорил, что деньги очень важны и футболисты должны получать хорошо за свою работу, чтобы кормить семьи и так далее.

Финансовая составляющая очень важна, но мы должны понимать, где мы находимся. 200 тысяч рублей – это небольшая сумма, но в LEON-Второй лиге такие же зарплаты, даже меньше есть.

Медиафутбол – это трамплин для игроков, которые получили травмы или их забыли, нужно себя показать. Мне звонил Роман Тугарев [экс-игрок «Ростова» и «Локомотива»], он просит помощи в Медиалиге, потому что никого не знает. В основном те, кто сюда приходит, дальше не продвигаются», – сказал Тарасов.

Россия. Премьер-лига Медиафутбол Тарасов Дмитрий
Fеnix
Fеnix
200 тысяч рублей – это небольшая сумма»=== А ведь стока платят тем кто на сво своими бошками рискуют.Не ну это ежемесячная выплата.На входе им поболее дают.Единовременный платеж.
Ответить
Psih86
1776966629
200 для таких бедолаг это очень много. Платить должны за Титулы и Победы. Ничего не выиграл, зп 35 т руб, побеждаешь, получаешь больше.
Ответить
val69
1776966907
Получать хорошо и кормить свои семьи.. А, семьи не обожр утся? Хотя, о чём я...
Ответить
