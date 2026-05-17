«Пари НН» грозит смена названия после вылета из РПЛ

«Пари НН» официально вылетел из РПЛ. За этим, вероятно, последует смена названия клуба.

«Клуб в случае вылета в ЛЛМ может сменить название и вернуться к истокам, к прежней вывеске – «Нижний Новгород».

Буки, которые после ужесточения налоговой политики и так не жируют, сокращая рекламные вложения, в Первой лиге серьезно сократят спонсорское финансирование клуба. А это уже будет не нейминг», – написал источник.

Нижегородцы были в РПЛ с лета 2021 года.

Вылет оформлен при главном тренере Вадиме Гаранине.

Также из РПЛ вылетел «Сочи».

UPD. Спонсор «Пари НН» отреагировал на новость «Бомбардира» о смене названия клуба. Позиция букмекера следующая.

«Информация о возможной смене названия футбольного клуба «Пари НН» не соответствует действительности.

PARI, как и прежде, выполняет взятые на себя обязательства перед клубом. Мы изначально рассматривали это партнерство не только как титульное спонсорство футбольной команды, но и как долгосрочную поддержку региона, болельщиков и локальных инициатив. В рамках сотрудничества продолжается реализация совместных проектов».