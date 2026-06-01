«Локомотив» откажется от нападающего

«Локомотив» не станет продлевать контракт с нападающим Владиславом Сарвели.
Срок его соглашения с клубом истекает этим летом.
На Сарвели есть два претендента – «Пари НН» и «Сочи». Определeнный интерес к футболисту проявляло и «Торпедо», но этот вариант отпал.
Сам игрок хотел бы остаться в Премьер-лиге, однако предложения пока поступают только из ФНЛ.
- 28-летний Сарвели в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 12 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Ранее он выступал за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».
Источник: телеграм-канал Sport Baza