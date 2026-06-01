«Локомотив» откажется от нападающего

«Локомотив» не станет продлевать контракт с нападающим Владиславом Сарвели.

Срок его соглашения с клубом истекает этим летом.

На Сарвели есть два претендента – «Пари НН» и «Сочи». Определeнный интерес к футболисту проявляло и «Торпедо», но этот вариант отпал.

Сам игрок хотел бы остаться в Премьер-лиге, однако предложения пока поступают только из ФНЛ.