Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил решение сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.
«Это крепкая команда. Сборной России предстоит тяжелый матч. Тем интереснее проверить себя на их фоне.
Я бы сравнил ее с командой Египта», – сказал Радимов.
- На групповом этапе ЧМ-2026 турнира команда Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА иранцы занимают 22-е место.
- Соперники встречались четыре раза. Последний матч состоялся 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой сборной России со счетом 2:1 – забивали Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. До этого команды дважды расходились миром (1:1 в 2023-м и 2017-м), а в 2011 году сильнее был Иран (1:0).
- В последний раз сборная России играла в Казани 8 октября 2021 года – в квалификации чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина обыграла Словакию со счетом 1:0.
Источник: «Матч ТВ»