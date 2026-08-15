Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил решение сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.

«Это крепкая команда. Сборной России предстоит тяжелый матч. Тем интереснее проверить себя на их фоне.

Я бы сравнил ее с командой Египта», – сказал Радимов.