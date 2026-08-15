Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера отреагировал на слухи о возможной смене команды.
Сообщалось, что 29-летний аргентинец может вернуться в «Оренбург» на правах аренды.
– Много разговоров, что вы уходите из «Локомотива» и можете оказаться в «Оренбурге». Что происходит на самом деле?
– Ситуация такая, что я игрок «Локомотива», и пока что никаких разговоров [об уходе] нет. Я продолжаю играть здесь.
– То есть в Оренбург вы не привозили несколько чемоданов с одеждой?
– Нет, только рюкзачок (смеется).
- Вера был в «Оренбурге» с 2022 по 2024 год.
- К «Локо» он присоединился прошлой зимой, с тех пор провел 12 матчей без голевых действий.
- У хавбека контракт с железнодорожниками до лета 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»