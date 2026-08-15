Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера отреагировал на слухи о возможной смене команды.

Сообщалось, что 29-летний аргентинец может вернуться в «Оренбург» на правах аренды.

– Много разговоров, что вы уходите из «Локомотива» и можете оказаться в «Оренбурге». Что происходит на самом деле?

– Ситуация такая, что я игрок «Локомотива», и пока что никаких разговоров [об уходе] нет. Я продолжаю играть здесь.

– То есть в Оренбург вы не привозили несколько чемоданов с одеждой?

– Нет, только рюкзачок (смеется).