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  • Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО

Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО

15 августа, 10:27
8

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о тренерах «Зенита», родившихся в УССР.

– Интересно ваше мнение о Тимощуке и главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– А какое может быть у меня мнение? Семак и Тимощук – уроженцы… Один – Луганска, другой – Луцка. Которые сделали свой выбор.

Мы все рано или поздно делаем свой выбор. Мы всегда находимся на неких развилках по всей жизни. Каждый в этой развилке выбирает либо по тому, как ему будет лучше и выгоднее, либо как будет правильнее и не нарушит ли это его принципы.

У каждого свои принципы. И принципы, в принципе, меняются на протяжении жизни. Ты не можешь прожить всю жизнь с одними принципами. Под гнетом времени и принципы меняются, и твое мировоззрение меняется.

Я не хочу никого обвинять в чем-то. Каждый делает свой выбор. Только начальник нашей матрицы решит в конце концов, кого куда на этом высшем суде отправить.

Я не могу сказать, что у них не было выбора. Выбор сделан в пользу сытой жизни. Семак – в меньшей степени, Тимощук – в большей степени.

Потому что Семак никогда не играл за сборную Украины, а Тимощук был капитаном сборной Украины. Его выбор, скажем так, более болезнен для общества.

Но я не могу сказать, что я удивлен. Больше, по большому счету, мне добавить нечего.

  • После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
  • За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
  • Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.
  • В прошлом году городская прокуратура Киева вынесла подозрение Анатолию в «пособничестве России» – ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Калиниченко Максим Тимощук Анатолий Семак Сергей
Комментарии (8)
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Cleaner
1786779508
Калиниченко, это общество на Украине БОЛЬНОЕ, а не Тимощук...(((
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makasosanya
1786780748
Комментарий скрыт модератором
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Император Бомжей
1786780853
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины", - говорится в документе. Согласно документу, на национальном уровне Россия является "военным противником Украины" и "осуществляет военную агрессию против Украины", что выражается "во временной оккупации территории АР (Автономной республики) Крым и города Севастополь, территории Донецкой и Луганской областей". Стратегия военной безопасности была разработана и утверждена в рамках принятой ранее стратегии национальной безопасности Украины. Коклы, ровно за год, пишут в своих творениях, что Россия прямой враг!!! Их тогда, кто нибудь трогал? А они детей с самолетов сносили, убивали всех подряд с 2014 года!! Они прописали официально, что Россия, враг Украины! Ну раз враг, то велком.. Коклы это мерзкие животные!! Там кстати если начнете рыться в документах, есть стратегия, она тоже прописана, где Крым и Кубань военным путем вернуть!
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ТяжелаяАртиллерия
1786781318
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1786785550
Они выбрали самую лучшую страну в мире, а непонятное, искусственно созданное, недоразумение на территориях Венгрии, Румынии, Польши в большей степени России. Им Ленин, а позже Хрущ даровал землю, а неблагодарные скакуны из 404 Ленина анафеме предали. Ненормальные одним словом. Гыгыгы
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