Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о тренерах «Зенита», родившихся в УССР.

– Интересно ваше мнение о Тимощуке и главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– А какое может быть у меня мнение? Семак и Тимощук – уроженцы… Один – Луганска, другой – Луцка. Которые сделали свой выбор.

Мы все рано или поздно делаем свой выбор. Мы всегда находимся на неких развилках по всей жизни. Каждый в этой развилке выбирает либо по тому, как ему будет лучше и выгоднее, либо как будет правильнее и не нарушит ли это его принципы.

У каждого свои принципы. И принципы, в принципе, меняются на протяжении жизни. Ты не можешь прожить всю жизнь с одними принципами. Под гнетом времени и принципы меняются, и твое мировоззрение меняется.

Я не хочу никого обвинять в чем-то. Каждый делает свой выбор. Только начальник нашей матрицы решит в конце концов, кого куда на этом высшем суде отправить.

Я не могу сказать, что у них не было выбора. Выбор сделан в пользу сытой жизни. Семак – в меньшей степени, Тимощук – в большей степени.

Потому что Семак никогда не играл за сборную Украины, а Тимощук был капитаном сборной Украины. Его выбор, скажем так, более болезнен для общества.

Но я не могу сказать, что я удивлен. Больше, по большому счету, мне добавить нечего.