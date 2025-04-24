«Все были в шоке»: Быстров раскрыл детали скандального отчисления из «Спартака» Титова и Калиниченко по инициативе Черчесова

Бывший спартаковец Владимир Быстров на ютуб-канале «О, футбол!» вспомнил, как Станислав Черчесов в 2008 году отчислил из команды капитана Егора Титова.

– После поражения 1:5 от ЦСКА в 2008 году Черчесов исключил из состава «Спартака» Титова, Калиниченко и Моцарта.

– Помню это утро, пришли на базу и объявили. Я тогда был молодым и не касался скандальных историй. Все были в шоке. Тренер спасал свою ситуацию. Надо было на кого-то списать, хотя вся команда была виновата в этой ситуации, отдельные игроки ни при чeм. Нужно было не ставить их в состав, если тренер боялся.

Как мы отреагировали? Это наши партнeры, мне это удовольствия не доставило. Понимал, что что-то идeт не так, конфликтная ситуация ни к чему хорошему не приводит. Взять ответственность на себя в таком случае – тяжело. Ты себя уволишь, а так у тебя есть шанс понадеяться на кого-то другого и продолжить работу. Все выберут второй вариант.