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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Владислав Сарвели
€ 700 тыс
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
1 октября 1997 (28)
#9 | Нападающий
170 см | 69 кг
Россия
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Трансферы
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
2 июля
Фото
«Локомотив» расстался с форвардом
18 июня
2
«Локомотив» откажется от нападающего
1 июня
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
5
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса
25 февраля
«Оренбург» ведет переговоры о переходе форварда «Локомотива»
2025.12.21 15:00
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
2025.12.15 09:44
1
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
2025.11.20 22:34
4
Осинькин попросил «Сочи» усилиться тремя футболистами
2025.09.01 18:18
5
Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»
2025.08.25 09:31
1
Экс-директор академии «Локо» рассказал о зарплате Батракова и условиях его покупки
2024.10.15 10:17
2
Сарвели ответил, благодаря чему «Локомотив» победил «Спартак»
2024.09.29 13:11
Сарвели – о премиальных за победу над «Спартаком»: «Не обидели»
2024.09.29 11:37
1
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Балтику» (4:1)
2024.07.06 20:03
1
Футболист «Локомотива» уверен, что проживет на 50 тысяч рублей в месяц: «Это ведь легко»
2023.09.27 11:47
23
Форвард «Локо» ответил, завершит ли карьеру за 10 миллионов евро
2023.09.27 10:25
Новичок «Локо» Сарвели оценил ютуб-шоу Дзюбы и Слуцкого
2023.07.08 14:39
В «Локомотиве» прокомментировали покупку Сарвели
2023.06.29 21:17
Сарвели признался, что с детства болеет за «Локомотив»
2023.06.29 18:39
1
Фото
Сарвели перешел в «Локомотив» из «Сочи»
2023.06.29 17:15
Видео
Сарвели прибыл на медосмотр для «Локомотива»
2023.06.28 14:17
Сарвели сегодня пройдет медосмотр для «Локомотива»
2023.06.28 11:28
1
«Локомотив» купил Сарвели у «Сочи» (Иван Карпов)
2023.06.27 19:25
3
«Локомотив» выбирает между четырьмя нападающими
2023.06.20 15:00
9
Сарвели: «В Новый год в соседнюю деревню приходили тигры. Казалось, что меня могут съесть»
2023.01.29 18:09
3
Сарвели: «Остановить «Зенит» практически нереально»
2023.01.29 15:05
Сарвели: «Поражение от «Зенита» запомню навсегда»
2023.01.29 13:44
Сарвели: «Сочи» при Бердыеве будет намного лучше»
2023.01.29 00:02
«Было выгорание, команда была опустошена». Сарвели – о выступлении «Сочи» в сезоне
2022.11.06 00:09
1
2
3
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