Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Балтику» (4:1)

«Локомотив» уверенно обыграл «Балтику» в контрольном поединке.

У столичного коллектива голами отметились Владислав Сарвели, Александр Сильянов и Дмитрий Радиковский, забивший 2 мяча.

Единственный гол калининградской команды на счету Сергея Пряхина. Он реализовал 11-метровый.

Российский опорный хавбек Артем Тимофеев дебютировал за москвичей. Полузащитник отыграл 63 минуты и голевыми действиями не отметился.

Товарищеский матч

Локомотив – Балтика 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пряхин, 37; 1:1 – Сарвели, 43; 2-1 – Сильянов; 3:1 – Радиковский, 81; 4:1 – Радиковский, 87