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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Артем Тимофеев
€ 600 тыс
Артем Тимофеев
Нижний Новгород
12 января 1994 (32)
#94 | Полузащитник
185 см | 83 кг
Россия
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Публикации
Галактионов отреагировал на новость об уходе игрока из «Локомотива» вопреки его желанию
30 июня
1
Фото
Экс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
19 июня
«Локомотив» бесплатно отпустил футболиста вопреки желанию Галактионова
16 июня
1
«Пари НН» подписывает чемпиона России в составе «Спартака»
9 июня
Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги
1 июня
1
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
5
«Локомотив» продлил контракт с 31-летним полузащитником
2025.04.17 10:49
Фото
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.04 19:30
9
«Локомотив» заинтересовался полузащитником из клуба Первой лиги
2024.11.01 08:29
3
Стала известна зарплата Тимофеева в «Локомотиве»
2024.07.04 11:48
Тимофеев объяснил, почему выбрал «Локомотив»
2024.07.04 11:00
Фото
«Локомотив» объявил о трансфере воспитанника «Спартака»
2024.07.04 10:10
5
«Локомотив» подпишет хавбека «Ахмата»
2024.07.02 16:16
5
«Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»
2024.06.23 03:14
3
«Локомотив» планирует подписать чемпиона России в составе «Спартака»
2024.06.22 22:47
6
Тимофеев из «Ахмата» ответил, мотивировал ли «Зенит» грозненцев перед игрой с «Краснодаром»
2024.05.05 09:52
2
Фото
Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.21 10:55
5
«Сажают не пойми за что. Я в шоке». Тимофеев – о приговоре Ларину
2022.09.28 14:47
Тимофеев: «Не чувствую себя чемпионом России в составе «Спартака»
2022.08.25 09:39
Тимофеев назвал определяющих футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне
2022.08.25 08:24
1
Фото
4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.18 20:20
1
Тимофеев в игре со «Спартаком» забил своей бывшей команде
2022.07.16 21:03
1
Тимофеев: «Титов просто возил нас на тренировках, когда был тренером «Спартака»
2022.06.12 12:49
2
Тимофеев – о Кононове: «Нам ставили нарезки старых матчей, где легенды «Спартака» разыгрывали комбинации»
2022.06.09 21:55
1
Тимофеев: «Назвал бы Грозный одним из самых безопасных городов России»
2022.06.09 12:57
Тимофеев: «У чемпионского «Спартака» вообще не было слабых мест»
2022.06.09 12:44
1
Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги»
2022.06.09 12:00
1
Рианчо отреагировал на обвинения Тимофеева в крахе чемпионского «Спартака»
2022.06.09 11:33
1
Тимофеев: «Рианчо не знал, что я играю опорника, и всю установку рассказывал, как его играть. Джикия не выдержал»
2022.06.09 11:07
1
Тимофеев – о дебюте за «Спартак»: «Карпин заменил меня в перерыве, чтоб команда не осталась вдесятером»
2022.06.09 10:37
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