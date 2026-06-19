Экс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги

Полузащитник Артeм Тимофеев перешел из «Локомотива» в «Пари НН».

Контракт нижегродского клуба с игроком рассчитан на 2 года.

«Артeм, желаем удачи на футбольном поле и за его пределами, побед в составе «Пари НН»!» – говорится в сообщении.

Ранее Тимофеев не продлил контракт с «Локомотивом» и покинул клуб на правах свободного агента.