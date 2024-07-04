Тимофеев объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Артем Тимофеев рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Вариант появился относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия. Поэтому думал недолго, все прошло относительно быстро.

Я понимал, что команда быстрая, активная, любит играть в быстрый футбол. Ребята все очень атлетичные. Не только хорошо играют в футбол, но еще навязывают борьбу. Команда боевая. Я надеюсь, что смогу ей помочь», – заявил 30-летний опорный полузащитник.