Тимофеев объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Артем Тимофеев рассказал о причинах перехода в московский клуб.
«Вариант появился относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия. Поэтому думал недолго, все прошло относительно быстро.
Я понимал, что команда быстрая, активная, любит играть в быстрый футбол. Ребята все очень атлетичные. Не только хорошо играют в футбол, но еще навязывают борьбу. Команда боевая. Я надеюсь, что смогу ей помочь», – заявил 30-летний опорный полузащитник.
- Тимофеев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел из «Ахмата», в составе которого провел 118 матчей, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
- Контракт игрока с «Локо» рассчитан по схеме «1+1».
- Артем выбрал 94-й номер в столичной команде.
Источник: ютуб-канал «Локомотива»