Галактионов отреагировал на новость об уходе игрока из «Локомотива» вопреки его желанию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прояснил ситуацию с уходом из клуба Артема Тимофеева.

С 32-летним игроком не продлили контракт.

Сообщалось, что Галактионов хотел сохранить опорника.

Тимофеев перешел в «Пари НН».

– Писали, что Тимофеев покинул «Локомотив» против вашей воли. Правда?

– Не совсем так. Да, мы выразили желание продолжить взаимоотношения с Артемом. Ему был сделан следующий шаг по условиям, чтобы он остался в команде. Игрока это не устроило, поэтому было принято решение, что он покидает команду.

Я бы хотел его поблагодарить за время, проведенное в «Локомотиве». Может быть, в этом сезоне он не так часто играл, но он принес огромную пользу команде, в том числе в коллективе как опытный футболист.

Такие игроки нужны: они помогают, поддерживают и направляют. Так что в человеческом плане он большую роль сыграл именно в раздевалке.