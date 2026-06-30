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  • Галактионов отреагировал на новость об уходе игрока из «Локомотива» вопреки его желанию

Галактионов отреагировал на новость об уходе игрока из «Локомотива» вопреки его желанию

30 июня, 01:11
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прояснил ситуацию с уходом из клуба Артема Тимофеева.

  • С 32-летним игроком не продлили контракт.
  • Сообщалось, что Галактионов хотел сохранить опорника.
  • Тимофеев перешел в «Пари НН».

– Писали, что Тимофеев покинул «Локомотив» против вашей воли. Правда?

– Не совсем так. Да, мы выразили желание продолжить взаимоотношения с Артемом. Ему был сделан следующий шаг по условиям, чтобы он остался в команде. Игрока это не устроило, поэтому было принято решение, что он покидает команду.

Я бы хотел его поблагодарить за время, проведенное в «Локомотиве». Может быть, в этом сезоне он не так часто играл, но он принес огромную пользу команде, в том числе в коллективе как опытный футболист.

Такие игроки нужны: они помогают, поддерживают и направляют. Так что в человеческом плане он большую роль сыграл именно в раздевалке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Тимофеев Артем Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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алдан2014
1782792996
Не слышу криков за пятачковое прошлое.. странно,просрочкой траванулись что ли😂. Эй бледно- голубая братва,вы где?
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