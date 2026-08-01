Галактионов высказался о нервозности вокруг «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

Махачкалинцы пропустили первыми.

«Динамо Мх» теперь лидирует в РПЛ.

Вадим Евсеев, главный тренер махачкалинцев, ранее выступал за «Локомотив».

– Есть много разговоров об уходе футболистов, и сегодня Антон Митрюшкин получил травму. Насколько велики потери для команды?

– Слухи не добавляют хорошего настроения коллективу, каждый день всплывают слухи об уходе наших футболистов.

Сейчас оценим, насколько серьeзная травма у Антона Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться. Обязательно в следующем матче нужно побеждать.