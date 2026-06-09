«Пари НН» подписывает чемпиона России в составе «Спартака»

Вылетевший из РПЛ «Пари НН» завершает трансфер полузащитника «Локомотива» Артема Тимофеева.
Договор Тимофеева с «Локомотивом» истекает этим летом и, несмотря на просьбу главного тренера Михаила Галактионова продлить соглашение, руководство красно-зеленых делать этого не собирается. Поэтому Артем переезжает в Нижний Новгород как свободный агент.
- Тимофеев стоит 600 тысяч евро. Главное достижение в карьере – чемпионство со «Спартаком» в 2017 году.
- «Локомотив» подписал Тимофеева летом 2024 года, когда у футболиста истек контракт с «Ахматом».
- За два года в «Локо» Тимофеев провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева