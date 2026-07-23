Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, перешедший из «Крыльев Советов» в «Текстильщик» на правах аренды, стал 25-м новобранцем клуба из Иваново за лето.
Перед стартом сезона в Первой лиге «Текстильщик» подписал 23 игрока за 3 дня.
Кроме того, к команде на правах аренды из «Нижнего Новгорода» присоединился 22-летний вингер Николай Ищенко.
При этом, по данным Transfermarkt, клуб из Иванова покинули летом 19 игроков.
- После двух туров в Первой лиге «Текстильщик» занимает 13-е место с 1 очком.
- Клуб вернулся во второй по статусу дивизион России впервые с сезона-2021/22.
Источник: телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»