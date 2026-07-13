Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня

«Текстильщик» с 11 по 13 июля объявил о подписании 23 новых игроков.

Ими стали вратари Михаил Волков («Торпедо»), Семен Фадеев («Чайка»); защитники Данил Пятибратов («Кызылташ»), Даниил Маругин («КАМАЗ»), Александр Гапечкин («Родина»), Артем Крутовских, Егор Гузиев (оба – «Спартак»), Алексей Никитенков, Вадим Гапеев, Юрий Петин, Дмитрий Иванников (все – «Чайка»); полузащитники Никита Першин («Крылья Советов»), Денис Симонов («Динамо»), Иван Иванов, Александр Роспутько, Абдулло Джебов (все – «Чайка»); вингеры Артем Корнеев («Локомотив»), Давид Гагуа, Егор Гуляев, Максим Криушичев (все – «Чайка»); нападающие Александр Помалюк («Чертаново»), Виталий Дунай, Арсений Филев (оба – «Чайка»).

Крутовских, Гузиев, Першин, Корнеев и Помалюк перешли в «Текстильщик» на правах аренды.

Отметим, что помимо 13 упомянутых игроков, которыми раньше владела «Чайка», Гузиев, Крутовских и Гапечкин тоже играли за этот клуб в прошлом сезоне на правах аренды. У защитника Пятибратова также есть опыт выступлений за команду из Песчанокопского.