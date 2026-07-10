Билялетдинов покинул «Спартак» К спустя 46 дней

Костромской «Спартак» объявил об уходе главного тренера Рината Билялетдинова. Он возглавлял команду 46 дней.
«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», – написали костромичи.
- Последним клубом Билялетдинова были подмосковные «Химки».
- «Спартак К» финишировал в минувшем сезоне на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
- Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за клуб из Костромы в сезоне-1977/78.
Источник: телеграм-канал «Спартака» К