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Билялетдинов покинул «Спартак» К спустя 46 дней

10 июля, 19:04
4

Костромской «Спартак» объявил об уходе главного тренера Рината Билялетдинова. Он возглавлял команду 46 дней.

«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», – написали костромичи.

  • Последним клубом Билялетдинова были подмосковные «Химки».
  • «Спартак К» финишировал в минувшем сезоне на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
  • Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за клуб из Костромы в сезоне-1977/78.

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Источник: телеграм-канал «Спартака» К
Россия. PARI Первая лига Спартак К Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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...уефан
1783701548
..."Спасибо за работу!" - "Давай, в дорогу!"...
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mseleznvka
1783705007
Мужчины, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 14 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сайт». Сайт. До победы прогнозы дают.
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Император Бомжей
1783706777
Фотка топовая!
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aldo conte
1783732587
Юран в Хабаровск даже не приезжал, заявил, что подпишет контракт, а через пару-тройку дней сказал, что передумал.
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