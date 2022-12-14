Ринат Билялетдинов
Тренер
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Саярович
|Фамилия
|Билялетдинов
|Команда
|Олимп
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 августа 1959
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Саярович
|Фамилия
|Билялетдинов
|Команда
|Олимп
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|17 августа 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА-Хабаровск
|4
|0
|3
|1
|Дата
|Матч
|04.03.2018
|СКА-Хабаровск
|0 : 1
|Тосно
|11.03.2018
|Спартак
|1 : 0
|СКА-Хабаровск
|17.03.2018
|СКА-Хабаровск
|0 : 3
|Урал
|31.03.2018
|Ахмат
|0 : 0
|СКА-Хабаровск