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    Ринат Билялетдинов

    Тренер
    Имя Ринат
    Отчество Саярович
    Фамилия Билялетдинов
    Команда Олимп
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 августа 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА-Хабаровск 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2018 СКА-Хабаровск 0 : 1 Тосно
    11.03.2018 Спартак 1 : 0 СКА-Хабаровск
    17.03.2018 СКА-Хабаровск 0 : 3 Урал
    31.03.2018 Ахмат 0 : 0 СКА-Хабаровск
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