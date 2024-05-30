Ринат Билялетдинов сказал, что может помешать «Зениту» в суперфинале Кубка России с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» и «Рубина» Ринат Билелятдинов оценил шансы участников решающего матча Кубка России.

– В суперфинале Кубка России «Зенит» явный фаворит, по сравнению с «Балтикой», которая покидает РПЛ. Но не помешает ли лидерам «Зенита» бурное празднование чемпионства?

– Тут у «Балтики» один явный шанс, если зенитовцы будут всю неделю купаться в Неве, отмечая чемпионство, хотя вода еще холодная [смеется]. Надеюсь, питерцы не собираются дурака валять всю неделю. Все-таки финал в «Лужниках» – довольно престижно. А что касается футбольной составляющей, то «Балтика» сейчас в одном состоянии, а «Зенит» – в совсем другом.

– Чемпион и аутсайдер.

– Во что будут играть калининградцы, пока непонятно. Ведь мы часто видели, как они увлекались атакой, и противники их безжалостно наказывали. Поэтому важно, чтобы они забыли итоги чемпионата и настраивались на финал, как на последний матч. Тогда борьба может получиться. Но опыт «Зенита» все-таки должен стать определяющим в этой встрече.