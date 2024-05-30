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  • Ринат Билялетдинов сказал, что может помешать «Зениту» в суперфинале Кубка России с «Балтикой»

Ринат Билялетдинов сказал, что может помешать «Зениту» в суперфинале Кубка России с «Балтикой»

30 мая 2024, 15:25
10

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» и «Рубина» Ринат Билелятдинов оценил шансы участников решающего матча Кубка России.

– В суперфинале Кубка России «Зенит» явный фаворит, по сравнению с «Балтикой», которая покидает РПЛ. Но не помешает ли лидерам «Зенита» бурное празднование чемпионства?

– Тут у «Балтики» один явный шанс, если зенитовцы будут всю неделю купаться в Неве, отмечая чемпионство, хотя вода еще холодная [смеется]. Надеюсь, питерцы не собираются дурака валять всю неделю. Все-таки финал в «Лужниках» – довольно престижно. А что касается футбольной составляющей, то «Балтика» сейчас в одном состоянии, а «Зенит» – в совсем другом.

– Чемпион и аутсайдер.

– Во что будут играть калининградцы, пока непонятно. Ведь мы часто видели, как они увлекались атакой, и противники их безжалостно наказывали. Поэтому важно, чтобы они забыли итоги чемпионата и настраивались на финал, как на последний матч. Тогда борьба может получиться. Но опыт «Зенита» все-таки должен стать определяющим в этой встрече.

  • Матч «Балтика»«Зенит» состоится 2 июня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.
  • В чемпионате России петербуржцы заняли 1-е место, а калининградцы – 15-е.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Кубок Зенит Балтика Билялетдинов Ринат
Комментарии (10)
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NewLife
1717075950
Вы когда-нибудь научитесь писать заголовки на русском языке. Сколько классов образования у тех двоечников, которых берут в Бомбардир ?
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val69
1717076947
Балтика, вперёд!!! Вся страна за вас!!!
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paracetamol
1717077364
А чё Биля сделает, с татарской конницей на Лужники нападет?
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Cleaner
1717081121
НИ-ЧЕ-ГО не помешает Зениту взять второй титул за сезон!!!
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Garrincha58
1717218972
бла бла бла сколько не нужных в стране экспертов всё решит игра в финале все равны тогда отдайте сегодня ушастого Реалу и отпустите Зенит в отпуск присвоив им дубль чё за ранее пустым балабольством заниматься
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