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    • Футболиста «Балтики» дисквалифицировали за оскорбительный жест в адрес «Зенита»

    Футболиста «Балтики» дисквалифицировали за оскорбительный жест в адрес «Зенита»

    Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал защитника «Балтики» Николу Радмановаца.

    • Серб показывал оскорбительный жест «Зениту» после суперфинала Фонбет Кубка России.
    • Позднее он извинился и объяснил свои действия шуткой со Страхиней Эраковичем.

    «Оскорбительное поведение Николы Радмановаца в Суперфинале Кубка России «Балтика» – «Зенит». Демонстрировал оскорбительные жесты в отношении соперников и других лиц.

    Радмановац присутствовал на заседании по видеосвязи. Он подтвердил, что был такой жест. Он извинился и сказал то же самое, что говорил в соцсетях.

    Показывать оскорбительный жест непозволительно с точки зрения поведения футболиста на стадионе. Радмановац признал, что это неправильный поступок с его стороны.

    Радмановац дисквалифицирован на 2 матча Кубка России – 1 матч условное наказание, 1 матч – реальное исполнение. Штраф – 50 тысяч рублей, испытательный срок 1 год с момента вынесения решения«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 14:28
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    Комментарии (31)
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    JIEGEHDA
    1717760148
    Щас завизжат хряки . Уже несутся . Чувствую прям вонять начало . Хрю хрю
    Ответить
    Semenycch
    1717762427
    Можно было в этом случае не наказывать, но с другой стороны правила для всех правила, без исключения!
    Ответить
    ziborock
    1717765865
    Когда фак показывал Клаудиньо, КДК ослепло, когда Клаудиньо на чисто русском посылал игроков Рубина что слышала вся страна у телеэкранов АКЦЕНТИРОВАННО показывая пальцем в их сторону, КДК оглохло! Давайте, бом-жи, из фавел, расскажите нам о том что у вас нет админресурса!!!
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    alp
    1717767627
    все верно. нефиг показывать пальцы где не надо
    Ответить
    TIMOTHY
    1717768350
    Шютник) взрослые люди вроде и нафига такие приколы!?)
    Ответить
    Дубина
    1717768427
    Бзянит позор российского футбола! Все правильно он сделал! Фак цыганям((((ахахха
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    Номэд
    1717768958
    Всё, что касается бзденита, всех штрафуют. Что вытворяют латинское педо-рио и особенно их тупомордый гендир, им как с гуся вода. Оттого и сенит - позор российского футбола.
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    Скай
    1717769464
    Да Радмановацу премию надо дать. Другого бЗдинит и не заслуживает.
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    The only one
    1717770071
    Я так думаю, что Никола Радмановец повторит этот жест в отношении каждого члена Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС и спокойно свалит из нашего чемпионата...
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    Бывалый1488
    1717777109
    ***** обиженки)))))) проигрывать не умеют, сразу предвзятое отношение судей) и тут решили поныть) да Вам пол страны средний палец каждый день показывает) зенит позор российского футбола!
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