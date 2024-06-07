Футболиста «Балтики» дисквалифицировали за оскорбительный жест в адрес «Зенита»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал защитника «Балтики» Николу Радмановаца.

Серб показывал оскорбительный жест «Зениту» после суперфинала Фонбет Кубка России.

Позднее он извинился и объяснил свои действия шуткой со Страхиней Эраковичем.

«Оскорбительное поведение Николы Радмановаца в Суперфинале Кубка России «Балтика» – «Зенит». Демонстрировал оскорбительные жесты в отношении соперников и других лиц.

Радмановац присутствовал на заседании по видеосвязи. Он подтвердил, что был такой жест. Он извинился и сказал то же самое, что говорил в соцсетях.

Показывать оскорбительный жест непозволительно с точки зрения поведения футболиста на стадионе. Радмановац признал, что это неправильный поступок с его стороны.

Радмановац дисквалифицирован на 2 матча Кубка России – 1 матч условное наказание, 1 матч – реальное исполнение. Штраф – 50 тысяч рублей, испытательный срок 1 год с момента вынесения решения«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.