Экс-форвард «Зенита» – о суперфинале Кубка России: «Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России, в котором петербуржцы обыграли «Балтику» (2:1).

– Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и Кубок достался ему абсолютно невнятно. Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое.

У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось. А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу. Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться.

– Данила Козлов в этой игре проявил себя в такой степени, что можно реально рассчитывать на возвращение в «Зенит» и завоевание места в старте?

– Его, конечно, рассматривают для возвращения. Но для самого игрока я не вижу смысла в этом возвращении. Быть явно не в составе, а вторым-третьим на замену – зачем? В его возрасте надо играть. Он игрок с хорошим потенциалом и он может его развивать.

Думаю, куда-нибудь в «Локомотив» или ЦСКА ему дорога. И там он бы вполне себя проявлял. А потом, став, например, лучшим бомбардиром РПЛ, он мог бы претендовать на место в основном составе «Зенита». А пока, если он вернется и сядет на замену, это просто будет потерянный год или полтора.

Николаев выступал в «Зените» в 2002–2003 годах.

В минувшем сезоне петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.