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    • Экс-форвард «Зенита» – о суперфинале Кубка России: «Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

    Экс-форвард «Зенита» – о суперфинале Кубка России: «Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России, в котором петербуржцы обыграли «Балтику» (2:1).

    – Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и Кубок достался ему абсолютно невнятно. Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое.

    У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось. А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу. Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться.

    Данила Козлов в этой игре проявил себя в такой степени, что можно реально рассчитывать на возвращение в «Зенит» и завоевание места в старте?

    – Его, конечно, рассматривают для возвращения. Но для самого игрока я не вижу смысла в этом возвращении. Быть явно не в составе, а вторым-третьим на замену – зачем? В его возрасте надо играть. Он игрок с хорошим потенциалом и он может его развивать.

    Думаю, куда-нибудь в «Локомотив» или ЦСКА ему дорога. И там он бы вполне себя проявлял. А потом, став, например, лучшим бомбардиром РПЛ, он мог бы претендовать на место в основном составе «Зенита». А пока, если он вернется и сядет на замену, это просто будет потерянный год или полтора.

    Николаев выступал в «Зените» в 2002–2003 годах.

    В минувшем сезоне петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 11:58
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    Комментарии (6)
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    sined1951
    1717405976
    Сезон получился не дурацким. Просто Зенит ослаб, а остальные команды не готовы были побороться за чемпионство. Это и дало интригу чемпионату.
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    Barmaleushka
    1717406599
    Целых 9 матчей за Зенит ! Странно что в заголовке не присутствует слово "легендарный" .
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    Алексей З
    1717407394
    Согласен на все 100. Именно "дурацкий" сезон. Посмотрите на "чемпионскую гонку" , если в АПЛ Сити и Арсенал всех выносят и команды не дают конкуренту расслабиться , то у нас всё свелось , кто чаще проиграет. Дурдом !!!
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    Spirit_78
    1717407557
    Козлов и сейчас может спокойно занимать место Сергеева в старте.
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    Garrincha58
    1717428125
    я такого напа даже и не вспомню
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    VVM1964
    1717429552
    Всё верно - стыдно за Зенит, позор РПЛ !!! )))
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