Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок «Балтики» извинился за неприличный жест во время празднования победы «Зенитом»

    Игрок «Балтики» извинился за неприличный жест во время празднования победы «Зенитом»

    Защитник «Балтики» Никола Радмановац записал видеообращение, в котором сообщил, что демонстрация им неприличного жеста во время награждения «Зенита» после окончания суперфинала Кубка России является шуткой между ним и игроком питерцев Страхиней Эраковичем.

    «Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.

    Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея. Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», – сказал Радмановац.

    • В воскресенье «Балтика» проиграла «Зениту» в суперфинале ФОНБЕТ Кубка России – 1:2.
    • После игры в телеграм-канале «Коммент.Биги» появилось видео, как Радмановац показывает неприличный жест в сторону футболистов «Зенита», отмечавших победу.

    Новости по теме
    Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ 3
    Экс-форвард «Зенита» – о суперфинале Кубка России: «Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться» 6
    Оздоев объяснил, почему гегемония «Зенита» не является проблемой российского футбола
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2024 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1717395590
    А Баррриос в раздевалке Мостового "петушарой" назвал и не извинялся!))) У Зенита в раздевалке все как обычно!)))
    Ответить
    alp
    1717396336
    две спратаковские отрыжки все на гейские темы тянет ))
    Ответить
    Gwynbleidd
    1717396454
    Чё не уж то сам Миллер позвонил и потребовал извинений?
    Ответить
    Semenycch
    1717405043
    Хорошие, добрые слова, уважение парню!
    Ответить
    Spirit_78
    1717411875
    Это как "гениальный" стоп-кадр перед рукопожатием Акинфеева и Фернандеса. Нашли фотографы нужный ракурс и выставили всё в выгодном для себя свете, чтобы хайпануть.
    Ответить
    R_a_i_n
    1717415883
    Так палец же проветривал просто! Не?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+