Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от победы в суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1). Он также считает, что в возникновении конкуренции в чемпионате России есть вина петербургского клуба.
– Эмоции все оставил на поле. Было круто. Не хотелось до такого доводить, но концовка сезона, конечно, выдалась тяжелой. Спасибо парням, команде. Это и их трофеи тоже, они больше работали на поле. Я это знаю тоже как футболист.
– С позиции тренера, почему прошедший сезон дался «Зениту» очень тяжело?
– Позиция тренера – это еще тяжелее, чем когда играешь. Просто все привыкли за последние годы, что у «Зенита» был большой задел очков. Думаю, наоборот, все рады, что так произошло, такая интрига. Слава богу, что для «Зенита» все закончилось так хорошо.
– Что показал нам прошедший сезон в РПЛ: конкуренты стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору?
– Вина «Зенита» тоже в этом есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они.
- «Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- В РПЛ петербуржцы стали чемпионами в последнем туре, опередив в турнирной таблице «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко.