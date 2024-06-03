Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от победы в суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1). Он также считает, что в возникновении конкуренции в чемпионате России есть вина петербургского клуба.

– Эмоции все оставил на поле. Было круто. Не хотелось до такого доводить, но концовка сезона, конечно, выдалась тяжелой. Спасибо парням, команде. Это и их трофеи тоже, они больше работали на поле. Я это знаю тоже как футболист.

– С позиции тренера, почему прошедший сезон дался «Зениту» очень тяжело?

– Позиция тренера – это еще тяжелее, чем когда играешь. Просто все привыкли за последние годы, что у «Зенита» был большой задел очков. Думаю, наоборот, все рады, что так произошло, такая интрига. Слава богу, что для «Зенита» все закончилось так хорошо.

– Что показал нам прошедший сезон в РПЛ: конкуренты стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору?

– Вина «Зенита» тоже в этом есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они.