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    • Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ

    Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ

    Тренер «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от победы в суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1). Он также считает, что в возникновении конкуренции в чемпионате России есть вина петербургского клуба.

    – Эмоции все оставил на поле. Было круто. Не хотелось до такого доводить, но концовка сезона, конечно, выдалась тяжелой. Спасибо парням, команде. Это и их трофеи тоже, они больше работали на поле. Я это знаю тоже как футболист.

    – С позиции тренера, почему прошедший сезон дался «Зениту» очень тяжело?

    – Позиция тренера – это еще тяжелее, чем когда играешь. Просто все привыкли за последние годы, что у «Зенита» был большой задел очков. Думаю, наоборот, все рады, что так произошло, такая интрига. Слава богу, что для «Зенита» все закончилось так хорошо.

    – Что показал нам прошедший сезон в РПЛ: конкуренты стали сильнее или, скорее, «Зенит» дал фору?

    – Вина «Зенита» тоже в этом есть. Но «Краснодар», я хочу сказать, в этом сезоне был очень сильный. Молодцы они.

    • «Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • В РПЛ петербуржцы стали чемпионами в последнем туре, опередив в турнирной таблице «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.06.2024 12:53
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1717412485
    Конечно, Анюкову виднее, но такое ощущение , что на упоминание о московских клубах , в Питере табу. Вас по два раза Локомотив и Динамо обыграло , в финал Кубка только через серию пенальти с ЦСКА вышли , но "Краснодар в этом году был очень сильный", точка.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717417546
    Просто Зенит весной расслабился, раздавая всем очки. Гыгыгы
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    1717426535
    Какая там сила конкуренции, 57 очков у чемпиона, кто меньше обо**ался по ходу сезона, тот и чемпион.
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