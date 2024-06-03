Оздоев объяснил, почему гегемония «Зенита» не является проблемой российского футбола

Полузащитник ПАОКа, экс-хавбек «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги финала Кубка России, в котором петербуржцы обыграли «Балтику» (2:1) и высказался о доминировании петербуржцев в российском футболе.
«Игра была хорошей, интересной для болельщиков. «Балтика» показала хороший футбол, но «Зенит» за счет качества и опыта вырвал победу. Я так и думал, что «Зенит» в любом случае дожмет и одержит победу.
Снижает ли интерес доминирование «Зенита»? Нет, почему? В Германии у «Баварии» тоже была многолетняя победная серия, но это не означает, что у них плохой чемпионат, в этом году «Байер» смог стать чемпионом.
Так же и в России. Нужно просто быть готовым конкурировать. В прошлом другим командам это удавалось, были и те, кто два года подряд становился чемпионом. Не все вечно, просто на данном этапе так. Для «Зенита» это великолепное время», – сказал Оздоев.
- «Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России в шестой раз подряд.
- Также петербуржцы впервые в своей истории выиграли российский требл – чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
- Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год, став в его составе четырехкратным чемпионом России.