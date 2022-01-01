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Команды
Байер
€ 441 млн
Байер
Леверкузен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бай-Арена
Сайт:
http://www.bayer04.de
Тренер:
Каспер Хьюлманд
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аугсбург» – «Байер»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Трансляция
«Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Байер» – «Унион»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
Фото
Клуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Трансляция
«Эльверсберг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Эльверсберг» – «Байер»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Фото
«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
«Атлетико» выкупил защитника сборной Испании за 22 миллиона
30 июня
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
25 июня
«Арсенал» потратил 52 миллиона на выкуп защитника
25 июня
Форвард Алжира – перед матчем с Аргентиной: «Мы победим Месси, иншаллах»
11 июня
4
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
7 июня
«Байер» назначил нового тренера
4 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
«Байер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Байер» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.10
15 мая
Трансляция
«Штутгарт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Байер» – «РБ Лейпциг »: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Талалаев: «Я тащусь от игры «Балтики», так играл только «Байер» при Алонсо»
27 апреля
8
«Кельн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Кубок Германии. «Бавария» стала первым финалистом, обыграв «Байер»
22 апреля
Трансляция
«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
«Реал» потерял лидерство в клубном рейтинге УЕФА
17 апреля
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