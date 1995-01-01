- 26 февраля
- 19:38 Азмун забил за «Байер». Он не отличался с апреля 2022-го 4
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 11:00 «Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи 11
- 23 февраля
- 23:26 Лига Европы. «Монако» Головина вылетел от «Байера», проиграв в серии пенальти 1
- 19:41 Головин выйдет в старте «Монако» на ответный матч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
- 21 февраля
- 14:46 «Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель» 3
- 17 февраля
- 01:07 Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью 1
- 16 февраля
- 22:01 Где смотреть матч «Байер» – «Монако»: 1/16 финала Европы, 16 февраля 2023
- 21:59 Головин – в старте «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»
- 21:55 Прогнозы и коэффициенты на матч «Байер» – «Монако»
- 9 февраля
- 11:12 Агент Азмуна рассказал, когда возможен уход иранца из «Байера»
- 7 февраля
- 15:46 Агент Лунева рассказал, может ли вратарь вернуться в РПЛ
- 4 февраля
- 17:37 Агент Азмуна прокомментировал новость о нежелании форварда возвращаться в Россию
- 16:21 Азмун не хочет возвращаться в Россию
- 14:07 Гендиректор «Бешикташа» ответил, интересуется ли клуб Азмуном
- 31 января
- 20:15 «Локомотив» и «Сочи» хотят арендовать Азмуна
- 17:28 Азмун не вернется в «Зенит» зимой («Чемпионат») 5
- 15:51 Гендиректор «Зенита» ответил, возможно ли возвращение в клуб Азмуна 2
- 14:24 Азмун может вернуться в «Зенит», но при одном условии 5
- 00:23 «Байер» ведет переговоры с французским клубом по Азмуну 3
- 30 января
- 20:23 Трансфер Лунева в «Карабах» сорвался 1