Форвард Алжира – перед матчем с Аргентиной: «Мы победим Месси, иншаллах»

Ибрагим Маза, полузащитник сборной Алжира, заявил о намерении обыграть Аргентину в 1-м туре чемпионата мира 2026 года.
«Мы должны хорошо провести чемпионат мира, и первый матч против Аргентины будет очень важным. Они много провоцируют, но нам нужно сохранять спокойствие, выкладываться на полную, играть с умом и смотреть, что из этого выйдет.
Мы победим Лионеля Месси, иншаллах», – с улыбкой сказал Маза.
- 20-летний хавбек родился в Берлине и на молодежном уровне выступал за Германию, после чего сменил футбольное гражданство на алжирское.
- К старту турнира Маза подходит в статусе одного из ключевых игроков в тактической схеме Владимира Петковича, главного тренера сборной Алжира.
- Встреча Алжира и Аргентины пройдет 17 июня.
Источник: Goal