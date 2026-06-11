Форвард Алжира – перед матчем с Аргентиной: «Мы победим Месси, иншаллах»

Ибрагим Маза, полузащитник сборной Алжира, заявил о намерении обыграть Аргентину в 1-м туре чемпионата мира 2026 года.

«Мы должны хорошо провести чемпионат мира, и первый матч против Аргентины будет очень важным. Они много провоцируют, но нам нужно сохранять спокойствие, выкладываться на полную, играть с умом и смотреть, что из этого выйдет.

Мы победим Лионеля Месси, иншаллах», – с улыбкой сказал Маза.