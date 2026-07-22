Фанаты заподозрили «договорняк» в финале ЧМ-2026

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной мог бы договорным. Такая теория появилась в соцсетях.

Последователи теории утверждают, что Аргентине приказали проиграть Испании в финале ЧМ-2026. Перед решающим матчем аргентинцы были «настолько разбиты и подавлены», будто им «сообщили что-то ужасное». Среди доказательств сторонники теории заговора приводят эти аргументы.

1. Лионель Месси несколько раз призвал команду «успокоиться», «забыть обо всeм, что случилось» и «просто сыграть»

2. Энцо и ещe несколько футболистов вышли из раздевалки с красными глазами, будто едва сдерживали слeзы. Скалони якобы тоже приехал на стадион в слезах.

3. Диего Симеоне не приехал на финал, хотя до этого был абсолютно на всех матчах Аргентины в плей-офф. Также на финале не было семьи Месси и президента Аргентины, который объяснил это «суеверием».

4. В эпизоде с голом Джованни Симеоне поправлял гетры вместо того, чтобы бежать за Ферраном: в итоге Торрес оказался без опеки и забил единственный гол.

5. К 117-й минуте у Аргентины не было ни одного удара по воротам соперника: такого не было ни разу в истории всех.

Выдвигают версии о якобы положительных допинг-пробах у аргентинцев или «сделке Джанни Инфантино с УЕФА»: некоторые журналисты писали, что ФИФА якобы договорилась о победе Испании, чтобы заручиться поддержкой Европы перед следующими выборами президента организации.