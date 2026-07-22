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Фанаты заподозрили «договорняк» в финале ЧМ-2026

Вчера, 18:03
14

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной мог бы договорным. Такая теория появилась в соцсетях.

Последователи теории утверждают, что Аргентине приказали проиграть Испании в финале ЧМ-2026. Перед решающим матчем аргентинцы были «настолько разбиты и подавлены», будто им «сообщили что-то ужасное». Среди доказательств сторонники теории заговора приводят эти аргументы.

1. Лионель Месси несколько раз призвал команду «успокоиться», «забыть обо всeм, что случилось» и «просто сыграть»

2. Энцо и ещe несколько футболистов вышли из раздевалки с красными глазами, будто едва сдерживали слeзы. Скалони якобы тоже приехал на стадион в слезах.

3. Диего Симеоне не приехал на финал, хотя до этого был абсолютно на всех матчах Аргентины в плей-офф. Также на финале не было семьи Месси и президента Аргентины, который объяснил это «суеверием».

4. В эпизоде с голом Джованни Симеоне поправлял гетры вместо того, чтобы бежать за Ферраном: в итоге Торрес оказался без опеки и забил единственный гол.

5. К 117-й минуте у Аргентины не было ни одного удара по воротам соперника: такого не было ни разу в истории всех.

Выдвигают версии о якобы положительных допинг-пробах у аргентинцев или «сделке Джанни Инфантино с УЕФА»: некоторые журналисты писали, что ФИФА якобы договорилась о победе Испании, чтобы заручиться поддержкой Европы перед следующими выборами президента организации.

  • Испания в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Чемпионат мира Испания. Примера Аргентина Испания
Комментарии (14)
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Willow
1784732965
Даааа, гетры он поправлял потому что ему сказали, а не потому что он средненький игрок с фамилией папы
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Цугундeр
1784733206
))) Да верняк!) То же самое было в Нижнем Новгороде. Лавров не приехал, Джику поправлял гетру до шеи, Зобнин призывал «просто сыграть».) Явный договорняк , деньги за Параду надо было отбивать.)
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САДЫЧОК
1784733710
Бред! Мертвая Аргентина с пешеходом Месси иссякла.
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zigbert
1784739499
Все эти аргументы не являются убедительными. Просто кому то хочется занизить победу испанцев на ЧМ. Тонущая Аргентина готова цепляться за соломинку.
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k611
1784740077
Чушь
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Andrew01
1784744407
Да какой договорняк?))))))) с Египтом не играли 70 мнут, с Англией 80, и закономерно что с Испанией не играли 90. Все игры плей-офф Аргентина начинала играть после пропущенных голов. Когда соперник чуть отпускал хватку, а вот Испания продолжила играть, вот и результат. Вообще Аргентина не должна была быть в финале. Иногда казалось что судьи немного помогают...
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NewLife
1784745879
У болельщиков Аргентины сопли заменяют мозги, они не могут допустить проигрыша. Также как трумп, он всюду обделывается, а говорит, что побеждает😃
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Psih86
1784754445
Не хочется в это верить, но и не удивлюсь, если это сто процентная правда. В наше время просто так ничего не делается.
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