Мостовой предложил Месси сменить игровую позицию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на ЧМ-2030.

«Такой игрок может играть и до 50 лет, поверьте мне. Перевести его в оборону – и его никто никогда не обыграет.

В любом качестве он всегда будет со сборной Аргентины. Как игрок – если захочет, то еще выступит. Почему нет?

Как и Роналду. Такие футболисты вправе сами решать, что им делать дальше. Они установили миллионы рекордов в футболе», – сказал Мостовой.