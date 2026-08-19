Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, по пенальти 5:3).
«Крылья Советов» низко и организованно оборонялись. Все сводилось к тому, что нужно использовать фланговые передачи, стандартные положения, дальние удары. Моменты были, но не забили. В обороне сыграли достаточно надежно и сами не позволили сопернику создавать моменты», – сказал Семак.
- Единственный пенальти в послематчевой серии не забил игрок «Крыльев» Иван Олейников, удар которого парировал вратарь петербуржцев Богдан Москвичев.
- «Зенит» набрал 5 очков и занимает первое место в группе C. В следующем туре Кубка России питерцы 2 сентября сыграют дома с махачкалинским «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»