Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»

Александр Мостовой считает, что «Зенит» разгромил «Динамо» в четвертом туре РПЛ благодаря судейской ошибке.

«Судьи друг друга защищают. Говорят, что был пенальти. Но какой это пенальти?

До этого момента игры «Динамо» выглядело намного лучше «Зенита». Они и мяч лучше держали, и по владению мяча были лучше, подходы к воротам были.

У Тюкавина были моменты. А у «Зенита» вообще ничего не было, но, как обычно, вмешались судьи.

Разворачивается Соболев, не знает, как мяч остановить, он от него отскакивает, и он падает. И этот пенальти полностью сломал игру «Динамо», они потом схватили быстрый гол – и все, посыпались.

Мы все видели реакцию и Шварца, и игроков, когда судья пошел смотреть повтор», – сказал Мостовой.