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  • Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»

Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»

17 августа, 14:16
16

Александр Мостовой считает, что «Зенит» разгромил «Динамо» в четвертом туре РПЛ благодаря судейской ошибке.

«Судьи друг друга защищают. Говорят, что был пенальти. Но какой это пенальти?

До этого момента игры «Динамо» выглядело намного лучше «Зенита». Они и мяч лучше держали, и по владению мяча были лучше, подходы к воротам были.

У Тюкавина были моменты. А у «Зенита» вообще ничего не было, но, как обычно, вмешались судьи.

Разворачивается Соболев, не знает, как мяч остановить, он от него отскакивает, и он падает. И этот пенальти полностью сломал игру «Динамо», они потом схватили быстрый гол – и все, посыпались.

Мы все видели реакцию и Шварца, и игроков, когда судья пошел смотреть повтор», – сказал Мостовой.

  • После трех туров «Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на десятой строчке.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Родиной».
  • Оба матча пройдут 23 августа.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Айболид
1786966068
Царь махнул "Бромантановки" грамм 300 и взялся за перо ....
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рылы
1786966385
не надо было бить дельфинария под колено - и не было бы никакого пенальти 🤷‍♂️
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Kollljan
1786968732
В ворота Зенита ставили пенальти вообще за еле различимое касание ногтем пальца мяча.
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Красногвардейчик
1786968846
Разворачивается Соболев, не знает, как мяч остановить, он от него отскакивает, и он падает. И этот пенальти полностью сломал игру «Динамо», они потом схватили быстрый гол – и все, посыпались. ============================= Совершенно верный анализ ситуации от Александра, но и судей понять можно, жирная рожа в ВИП ложе хлопающая в ладоши....как можно второй раз подряд, Зениту дать опозорится на распил арене?!!! Всё логично, нашли зацепку, и поставили пенальти
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Garrincha58
1786974166
Может быть и был царём хотя не понимаю за какие заслуги, а сейчас это уже точно превратился в шута
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ТяжелаяАртиллерия
1786974928
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