БАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»

Лука Джорджевич, бывший нападающий «Зенита», официально стал игроком борисовского БАТЭ.
32-летний черногорский форвард заключил контракт с белорусским клубом.
Джорджевич выступал за сборные Черногории разных возрастов – от юниорской до национальной.
- Джорджевич – воспитанник черногорского «Могрена». В 18 лет он подписал соглашение с «Зенитом», однако закрепиться в петербургском клубе не сумел – за четыре сезона провел лишь 18 матчей в РПЛ и забил один мяч. В составе «Зенита» выиграл Суперкубок России.
- Находясь в аренде, форвард выступал за нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В тульском клубе Джорджевич забил 14 голов в РПЛ и по итогам чемпионата-2018/19 вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
- После «Арсенала» нападающий перешел в московский «Локомотив». Затем в его карьере были датский «Вайле», «Сочи», саудовская «Абха», кипрская «Кармиотисса» и узбекистанская «Согдиана».
Источник: официальный сайт БАТЭ