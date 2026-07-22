БАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»

Лука Джорджевич, бывший нападающий «Зенита», официально стал игроком борисовского БАТЭ.

32-летний черногорский форвард заключил контракт с белорусским клубом.

Джорджевич выступал за сборные Черногории разных возрастов – от юниорской до национальной.