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БАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»

Сегодня, 15:50
6

Лука Джорджевич, бывший нападающий «Зенита», официально стал игроком борисовского БАТЭ.

32-летний черногорский форвард заключил контракт с белорусским клубом.

Джорджевич выступал за сборные Черногории разных возрастов – от юниорской до национальной.

  • Джорджевич – воспитанник черногорского «Могрена». В 18 лет он подписал соглашение с «Зенитом», однако закрепиться в петербургском клубе не сумел – за четыре сезона провел лишь 18 матчей в РПЛ и забил один мяч. В составе «Зенита» выиграл Суперкубок России.
  • Находясь в аренде, форвард выступал за нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В тульском клубе Джорджевич забил 14 голов в РПЛ и по итогам чемпионата-2018/19 вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
  • После «Арсенала» нападающий перешел в московский «Локомотив». Затем в его карьере были датский «Вайле», «Сочи», саудовская «Абха», кипрская «Кармиотисса» и узбекистанская «Согдиана».

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Источник: официальный сайт БАТЭ
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига Трансферы БАТЭ Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (6)
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DMитрий
1784726375
Ё.п.т.ь, Лука! Ты ещё здесь!? Тянет блудного на славянские земли!
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Semenycch
1784726425
Постарел!
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АК 68
1784727061
Игрок уровня пердива, агенты его тащили, чье-то место постоянно занимал.
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Romeo 123
1784727204
Да это не тот БАТЭ который наводил шороху в лиге чемпионов , нынешней БАТЭ борется за выживание
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ТяжелаяАртиллерия
1784727628
Помню его еще шкетом.
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