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Команды
БАТЭ
Лука Джорджевич
€ 450 тыс
Лука Джорджевич
БАТЭ
9 июля 1994 (32)
#19 | Нападающий
185 см | 70 кг
Черногория
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Фото
БАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Экс-форвард «Зенита» Джорджевич – об алкоголе: «После игры бутылка пива прям очень хорошо заходит»
6 января
2
Джорджевич: «Ощущение, что в России больше пьющих, чем в других странах»
6 января
22
Экс-легионер «Зенита» и «Локомотива» – о зарплатах в РПЛ: «Покупал вещи и никогда их не использовал»
6 января
1
Джорджевич нашел новый клуб после ухода из «Сочи»
2024.02.12 09:52
3
«Сочи» расторг контракт с шестым футболистом с начала зимы
2024.01.30 17:31
5
В «Сочи» ответили на вопрос об уходе трех нападающих
2023.12.24 18:29
1
Мелкадзе и Джорджевич близки к уходу из «Сочи»
2023.12.24 10:01
2
Фото
Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.21 10:55
5
«Сочи» продлил контракт с форвардом, забившим два гола за сезон
2023.06.24 16:44
Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить карьеру
2023.06.13 19:59
2
Агент Джорджевича обвинил «Сочи» в неуважении к футболисту
2023.06.06 23:54
2
Форвард «Сочи» может переехать в МЛС: заявление агента
2023.05.18 09:49
1
Игрокам «Сочи» запретили комментировать отставку Бердыева
2023.04.10 23:36
2
Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить
2023.03.05 22:52
11
Джорджевич рассказал, чем Бердыев отличается от остальных тренером
2023.02.07 12:09
Форвард «Сочи» Джорджевич назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году
2022.12.30 19:40
1
Агент рассказал, сколько времени требуется Джорджевичу для набора формы
2022.10.02 13:22
Джорджевич: «После пары месяцев в Дании сразу захотелось в Россию»
2022.09.28 23:38
2
РФС разрешил «Сочи» заявить Джорджевича после закрытия трансферного окна
2022.09.23 16:57
1
Джорджевич объяснил, почему вернулся в Россию
2022.09.19 18:28
2
В «Сочи» объяснили, зачем подписали Джорджевича
2022.09.19 18:17
Агент Джорджевича раскрыл подробности контракта черногорца с «Сочи»
2022.09.19 17:32
Фото
«Сочи» объявил о переходе экс-форварда «Зенита» Джорджевича
2022.09.19 17:07
2
Экс-форвард «Зенита» Джорджевич согласовал контракт с «Сочи»
2022.09.19 16:53
3
«Сочи» близок к подписанию экс-форварда «Зенита» и «Локомотива»
2022.09.19 08:19
1
Агент Джорджевича: «Это безумие! К Луке нет реального интереса из России»
2022.09.08 17:59
3
Джорджевич: «Хотел бы поиграть в «Баварии», но варианты в РПЛ тоже интересны»
2022.08.16 14:55
2
В «Пари НН» прокомментировали новость о переговорах с экс-зенитовцем Джорджевичем
2022.08.04 15:11
Экс-зенитовец Джорджевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ
2022.08.04 14:40
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
2
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
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Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
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Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
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Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
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Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
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Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
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Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
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