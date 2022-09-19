В «Сочи» объяснили, зачем подписали Джорджевича

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Луки Джорджевича.
«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.
Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберeт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всe будет понятно», — сказал Рубашко.
- Контракт с 28-летним черногорцем рассчитан по схеме «1+1».
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- Последним клубом форварда был датский «Вайле».
Источник: «Чемпионат»