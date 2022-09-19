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    В «Сочи» объяснили, зачем подписали Джорджевича

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Луки Джорджевича.

    «У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.

    Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберeт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всe будет понятно», — сказал Рубашко.

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    Источник: «Чемпионат»

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