В «Сочи» объяснили, зачем подписали Джорджевича

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Луки Джорджевича.

«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.

Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберeт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всe будет понятно», — сказал Рубашко.