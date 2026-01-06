Экс-форвард «Зенита» Джорджевич – об алкоголе: «После игры бутылка пива прям очень хорошо заходит»

Бывший нападающий «Зенита», «Локомотива» Лука Джорджевич не скрывает, что пил пиво после матчей.

– Как относитесь к алкогольным напиткам?

– Всe в границах, нельзя перебарщивать. Но иногда выпить – нормально, после игры это очень хорошо расслабляет. Но если будешь пить очень много, то завтра это очень хорошо почувствуешь. (Смеeтся.)

– Игрок «Зенита» Максим Глушенков говорил, что выпивает по две бутылки пива после игры. Можете себе позволить также?

– Считаю, что это нормально. После игры мог себе позволить одну бутылку пива – она прям очень хорошо заходит.

– Популярный вопрос американских журналистов: сколько рюмок водки надо выпить, чтобы опьянеть? Боец Александр Волков сказал, что измеряют не в рюмках, а в бутылках.

– (Смеeтся.) Бойцы – они большие, поэтому неудивительно. Водку не пью, я футболист, а не алкоголик.