Сборная России намекнула на вызов Дзюбы и Кержакова

Сборная России выпустила анонс состава на мартовские матчи.
В ролике болельщики считали намек, что на игры будут вызваны нападающие Артем Дзюба и Александр Кержаков.
Россия 27 марта примет Никарагуа, а 31 марта – Мали.
- На счету 37-летнего форварда «Акрона» Дзюбы официально 31 гол за сборную России, у Кержакова – 30.
- 21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он вместо Андрея Аршавина забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае признания этого гола, он сравняется по голам с Дзюбой.
- 43-летний Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году.
