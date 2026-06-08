Варианты состава сборной России на ЧМ-2026

Автор Спортса Андрей Савин составил варианты состава сборной России на матчи чемпионата мира-2026, если бы команду туда допустили.
«Сборная России третий раз подряд пролетает мимо крупного турнира по неспортивным причинам. За период отстранения многие забыли, какую палитру эмоций дарила сборная на Евро и ЧМ: от приятного волнения и трепета перед стартом до эйфории или праведного гнева в конце.
Мне не хватает этих ощущений. И в попытке нащупать их остается только фантазировать: а как все могло быть?» – пояснил свои попытки автор Савин.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Причина – начало СВО.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
- В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР на «Ацтеке».
- В нем впервые сыграют 48 сборных.
Источник: Спортс