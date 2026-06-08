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Варианты состава сборной России на ЧМ-2026

Сегодня, 16:27
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Автор Спортса Андрей Савин составил варианты состава сборной России на матчи чемпионата мира-2026, если бы команду туда допустили.

«Сборная России третий раз подряд пролетает мимо крупного турнира по неспортивным причинам. За период отстранения многие забыли, какую палитру эмоций дарила сборная на Евро и ЧМ: от приятного волнения и трепета перед стартом до эйфории или праведного гнева в конце.

Мне не хватает этих ощущений. И в попытке нащупать их остается только фантазировать: а как все могло быть?» – пояснил свои попытки автор Савин.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Причина – начало СВО.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
  • В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР на «Ацтеке».
  • В нем впервые сыграют 48 сборных.

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Источник: Спортс
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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evgevg13
1780925520
"если бы" - это ключевое слово
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Garrincha58
1780931444
Что за цирк? Когда нас туда допустят и потом нам надо будет туда ещё пробиться то эти все игроки просто состарятся и этот состав перестанет быть актуальным
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