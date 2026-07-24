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Аршавин оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026

24 июля, 12:56

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении Аргентины на чемпионате мира-2026.

Команда дошла до финала турнира, где уступила со счетом 0:1 Испании.

– А какое общее впечатление от Аргентины?

– Я вообще думал, что будет провал, потому что Месси уже не тот. Но они выступили отлично. Месси, конечно, великая фигура. Лучший игрок в истории. В финале не сложилось, но здесь больше заслуга сильной Испании, чем слабость Аргентины.

– Многие футбольные люди говорят, что в Аргентине был только Месси, а без него они бы из группы не вышли. Согласны?

– Так нельзя говорить, есть Мартинес, Альварес, Де Пауль – все они чемпионы мира. Просто игра заточена на Месси. Я видел матч с Алжиром вживую, парни находятся в выгодной позиции, но все равно разворачиваются в сторону Месси и отдают ему. Он уже колдует. Но неужели, например, Энцо Фернандес и Леандро Паредес плохие игроки? Конечно же, нет. Когда у тебя есть Месси, лучшая скрипка, то глупо не играть на ней.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Аршавин Андрей
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