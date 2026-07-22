Гном Гномыч наложил вето на расширение ЧМ до 64 команд: «Полный трындец»

Фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, оценил возможное расширение чемпионата мира до 64 команд.
«Это вообще нормально? Максимальная тупость. Играть должны самые сильные! Это какие команды, какие страны там будут представлены? Это сколько страниц окажется в журналах с футбольными наклейками, пятьсот? Как по мне, то в мировом футболе происходит полный трындец», – написал Плющенко-младший.
- На ЧМ-2026 впервые в истории сыграли 48 сборных.
- Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- ЧМ-2030 примут Испания, Португалия, Марокко, а также по одному матчу пройдет в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
Источник: «Спорт-Экспресс»