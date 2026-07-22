В Аргентине требуют переиграть финал ЧМ-2026

Аргентинские болельщики запустили петицию с требованием переигровки финала чемпионата мира-2026.
Авторы инициативы считают, что финальный матч должен был обслуживать другой арбитр. По их мнению, словенский судья Славко Винчич действовал предвзято в пользу сборной Испании.
Петиция уже собрала более 35 тысяч подписей и продолжает набирать обороты благодаря поддержке пользователей в социальных сетях.
- Испания в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
- Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.
Источник: «Бомбардир»