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В Аргентине требуют переиграть финал ЧМ-2026

Вчера, 18:32
4

Аргентинские болельщики запустили петицию с требованием переигровки финала чемпионата мира-2026.

Авторы инициативы считают, что финальный матч должен был обслуживать другой арбитр. По их мнению, словенский судья Славко Винчич действовал предвзято в пользу сборной Испании.

Петиция уже собрала более 35 тысяч подписей и продолжает набирать обороты благодаря поддержке пользователей в социальных сетях.

  • Испания в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Аргентина Испания
Комментарии (4)
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Цугундeр
1784737777
) Поговаривают, что спартак вернулся из НН в неполном составе. Джику и Пупс до сих пор считают ступеньки на чкаловской лестнице..)
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Давид59
1784749337
Преимущество испанцев было настолько подавляющим, что непонятно, зачем им нужен другой судья. Дурь всё это
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Romeo 123
1784757188
Только переигровку требуют а может сразу гному отдать кубок и зм. Без судьей аргентина обычная команда
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mutabor0992
1784757447
Да вы шо!А давайте и полуфинал и четверть финал переиграем а???Аргентосы ну вы совсем конченые!
Ответить
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