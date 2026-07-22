В Аргентине требуют переиграть финал ЧМ-2026

Аргентинские болельщики запустили петицию с требованием переигровки финала чемпионата мира-2026.

Авторы инициативы считают, что финальный матч должен был обслуживать другой арбитр. По их мнению, словенский судья Славко Винчич действовал предвзято в пользу сборной Испании.

Петиция уже собрала более 35 тысяч подписей и продолжает набирать обороты благодаря поддержке пользователей в социальных сетях.