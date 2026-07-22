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  • Реакция Черчесова на выбор ФИФА лучшего вратаря и игрока ЧМ-2026

Реакция Черчесова на выбор ФИФА лучшего вратаря и игрока ЧМ-2026

Сегодня, 09:48
7

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не согласился с выбором лучшего вратаря ЧМ-2026.

По решению ФИФА приз получил голкипер сборной Испании Унаи Симон.

«Отдельно остановился бы на выборе лучшего вратаря ЧМ, которым стал Унаи Симон. У него высокий уровень, нет вопросов. Но мы же должны оценивать весь турнир. Даже финал Эмилиано Мартинес провел на порядок сильнее. Поэтому не до конца понимаю критерии выбора ФИФА.

Взять того же Родри, получившего «Золотой мяч» чемпионата мира. Это важный футболист для Испании? Думаю, очень важный. Но лучший ли на всей дистанции первенства? Килиан Мбаппе забил 10 мячей, Месси довел Аргентину до финала.

Я не против Родри, он оказывает весомое влияние на систему футбола сборной Испании. Однако для выбора сильнейшего игрока – да и вратаря тоже – должны быть какие-то другие аргументы: более четкие, прозрачные и очевидные», – написал Черчесов.

  • 29-летний Симон в 8 матчах за сборную Испании на ЧМ-2026 пропустил 1 гол.
  • 33-летний голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в 8 играх пропустил 8 голов.
  • Лучшим футболистом ЧМ-2026 был признан полузащитник сборной Испании Родри, который провел на турнире 8 матчей без результативных действий.
  • В активе 39‑летнего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси 8 голов и 4 результативные передачи.
  • Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 с 10 голами. На его счету также 4 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Испания Франция Месси Лионель Мартинес Эмилиано Симон Унаи Родри Мбаппе Килиан Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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SLADE2019
1784705339
Твое мнение, Саламыч, как говорится за номером 16. Тем белее оно не шибко убедительное.
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R_a_i_n
1784705517
Лучший игрок - это Дональд Фредович Трумп!
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Psih86
1784706797
Испания сильнейшая команда, рядом никто и не стоял, а по отдельности лучшие ли футболисты, конечно же нет...
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strazovichen
1784708548
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САДЫЧОК
1784710608
Мартинес действительно Лучший, несмотря на пропущенные голы на ранней стадии чемпионата.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1784728753
С вратарём согласен:пропустил 1 гол всего и стал чемпионом. А вот Родри лучший это анекдот,обычный игрок и ещё без полезных действий.
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