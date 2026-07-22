Двукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС

«Миннесота Юнайтед» объявила об уходе из команды полузащитника Хамеса Родригеса.

«Спасибо за все, Хамес», – говорится в сообщении клуба.

Сообщалось, что Родригес может завершить карьеру после ЧМ-2026.

На прошедшем чемпионате мира 35-летний колумбиец сыграл в 5 матчах.

В этом году он провел за «Миннесоту Юнайтед» 22 матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

Он наиболее известен по выступлениям за «Реал», «Баварию» и «Порту». В составе мадридцев он дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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