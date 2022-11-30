Сборная Колумбии по футболу

- 30 ноября 2022
- 06:53 Умер 22-летний игрок молодежной сборной Колумбии Баланта 1
- 20 ноября 2022
- 08:15 Товарищеский матч. Колумбия победила Парагвай, Барриос был в запасе 1
- 9 ноября 2022
- 10:35 Барриос между матчами с «Факелом» и «Спартаком» слетает на игру сборной Колумбии
- 2 октября 2022
- 13:16 Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии
- 28 сентября 2022
- 09:33 Товарищеский матч. Гол Барриоса и ассист Карраскаля помогли Колумбии победить Мексику
- 25 сентября 2022
- 11:22 Карраскаль сделал ассист в дебютном матче за Колумбию 1
- 16 сентября 2022
- 09:21 Два игрока РПЛ вызваны в сборную Колумбии 1
- 3 июня 2022
- 16:16 Сборная Колумбии назвала имя нового тренера
- 18 апреля 2022
- 21:51 Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии после невыхода на ЧМ-2022
- 14 апреля 2022
- 09:40 Умер экс-игрок «Реала» и «Наполи» Ринкон. Его не спасли после автомобильной аварии
- 11 апреля 2022
- 22:40 Экс-игрок «Реала» и «Наполи» Ринкон попал в ДТП. Он в критическом состоянии
- 17 марта 2022
- 08:34 Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи отбора ЧМ-2022 3
- 14 февраля 2022
- 16:53 Вратарь лондонского «Арсенала» Федорущенко будет выступать за Колумбию. Он был в юношеской сборной России («СЭ») 5
- 2 февраля 2022
- 09:53 Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Парагвай – 4:0. Один из голов забил Коутиньо 1
- 09:40 Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Колумбию. Сборная не проигрывает 29 матчей подряд 2
- 29 января 2022
- 08:25 Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
- 28 января 2022
- 23:30 Барриос, Хамес, Фалькао – в основе Колумбии; у Перу сыграют Самбрано и Куэва 1
- 17 декабря 2021
- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
- 12 ноября 2021
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира 1
- 22 октября 2021
- 14:49 Кордоба: «Попадание в сборную Колумбии – одна из причин моего перехода в «Краснодар» 2
- 15 октября 2021
- 07:54 Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу 2
- 11 октября 2021
- 11:26 У Неймара ни одного результативного действия в трех матчах подряд 1
- 09:48 Отбор ЧМ-2022. Месси помог Аргентине разгромить Уругвай, Бразилия сыграла вничью с Колумбией 1
- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
- 10 сентября 2021
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты 2
- 6 сентября 2021
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